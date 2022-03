Karla Tarazona se presentó este jueves en el programa ‘Amor y Fuego’, un día después de que Isabel Acevedo le pidiera perdón por haberse metido en su relación con Christian Domínguez, en el 2016.

Tarazona decidió aceptar las disculpas públicas de la popular ‘Chabelita’, pero aprovechó para pronunciarse por la actitud de Ethel Pozo, quien dijo que siempre apoyó a la conductora de televisión cuando el cantante le fue infiel.

“Lo que me sorprende y hasta me parece una burla es que Ethel diga que ella y su familia me apoyaron (...) pero qué bien que les dieron la bienvenida (a Christian e Isabel) en la siguiente temporada y los presentaron como una pareja ejemplo”; comentó, indignada.

Rodrigo González la apoyo y mencionó que Ethel Pozo se comporta de manera “hipócrita”.

“En vez de recibir apoyo, parecía que me refregaban en la cara la situación. Ahora, después de años de que ambos (Christian e Isabel) admiten la situación, todos son ‘nosotros sí sabíamos’”; comentó Tarazona.

De otro lado, comentó que nunca sintió apoyo de Gisela Valcárcel, pues hasta la vetaron de América Televisión por muchos años.

Karla Tarazona en amor y fuego

Ethel Pozo desmiente a Isabel Acevedo

La conductora Ethel Pozo expresó que Domínguez cometió un error y dedicó unas palabras a Isabel Acevedo.

“Yo tengo algo que decir a Isabel (Acevedo). Acá no podemos tapar el sol con un dedo, más de 100 personas que trabajan en ‘El artista del año’ y quiere decir que ¿todos estamos locos? Karla Tarazona daba de lactar al bebé en ‘La academia’ y, en ese momento, Christian tú sabes que no éramos compañeros de trabajo, yo le daba totalmente la razón, al igual que mi madre y toda mi familia, a Karla porque esto no debió pasar. Es un error que comenzó mal y el bebé solo tenía meses. Es imposible que me digas, Isabel, que el bebé ya caminaba”, comentó.