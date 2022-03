Pamela Franco y Christian Domínguez salieron al frente para responder a Isabel Acevedo, luego de que ella dejara entrever que la cantante de ‘Puro Sentimiento’ se metió en su relación y, por ende, el cumbiambero le fue infiel.

“Fui a su casa ese día, saqué todas mis cosas y encontré un reloj en su baño, era el reloj de ella (Pamela Franco) porque luego lo vi en unas fotos”, comentó la popular ‘Chabelita’ en el programa ‘Magaly TV La Firme’.

Al día siguiente, el conductor de ‘América HOY’ confirmó que sí era el reloj de Pamela Franco y se defendió diciendo que, en aquella época, ambos grababan un programa en Latina TV.

“(Chabelita) Me pide recoger sus cosas, las pocas que tenía en mi departamento y yo le dije: ‘Ok, anda. Hay una persona que te va a esperar’. Y encontró un reloj de Pamela. Yo no tuve que explicarle, ya habíamos terminado, ni siquiera le explique por qué estaba el reloj allí, y no era solo el reloj, sino su teléfono celular, porque en ese en ese entonces yo grababa todavía y yo me llevé a mi casa, su reloj, su teléfono y hasta su billetera porque estaban en mi casaca”; comentó Domínguez.

Pamela Franco contradice versión de Domínguez

Sin embargo, horas después, en el programa ‘En Boca de Todos’, Pamela Franco terminó dando una versión distinta a lo señalada por el padre de su hija, Christian Domínguez.

Según la cantante, Domínguez se llevó el reloj el día que ambos fueron a un karaoke y ocurrió el día del ampay de Magaly TV, el 16 de octubre del 2019, fecha en la que se ignoraba que el cumbiambero había terminado con la ‘Chabelita’.

“El reloj sí existió, pero no es como se contó. Es más, fue el día del ampay, el reloj estaba roto porque se me cayó en el karaoke donde estábamos (...) yo no lo dejé en el departamento como se ha dado a entender. Christian se lo llevó porque yo se lo encargué, porque estaba roto, y yo se lo encargué”, sostuvo Franco.

Magaly Medina expone contradicciones

Magaly Medina expuso las contradicciones de Pamela Franco y Christian Domínguez en su programa Magaly TV La Firme.

“Ella ha dicho que no era grabación, que era el karaoke, ella dice que fue el día del karaoke que pone en su casaca su reloj, pero él dice que estaban grabando cuando se llevó su reloj, su celular y hasta su billetera (...) Ella dice que se fue a su departamento y le dejó el reloj. Pero, ¿Cómo te vas a ir a tu casa sin tu billetera y sin tu celular? No pues, a quién le creemos... o no habrá sido que se fueron juntos después del karaoke y ella se olvidó la billetera y el reloj (en el departamento de Christian)?Al dar versionas diferentes, mi imaginación vuela...”, comentó la ‘Urraca’

