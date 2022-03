Este jueves 24 de marzo de 2022, Isabel Acevedo pidió disculpas públicas a Karla Tarazona por haberse involucrado sentimentalmente con Christian Domínguez cuando ella todavía era pareja del cantante y acababa de dar a luz a su hijo.

La locutora radial llamó al programa “Amor y fuego” y sorprendió al aceptar las disculpas públicas de ‘Chabelita’. Sin embargo, Rodrigo González no pudo evitar preguntarle por el hallazgo del rompa íntima en la maleta de Christian Domínguez.

“Oye, Karla, y hablando de mochilas y de peso, quítame ese peso ¿de quién miércoles era el calzón de la mochila, entonces? Por favor”, pidió el popular ‘Peluchín’, desatando las risas de Karla Tarazona e Isabel Acevedo.

“Ya no hay que tocar ese tema, olvídate”, pidió Karla Tarazona. “No me voy a quedar con esa duda, yo no puedo vivir así (...) queremos saber quién era la dueña de ese calzón”, insistió Rodrigo González.

“El país se ha paralizado por el calzón, ya no importa Castillo ni nada, queremos saber del calzón”, comentó Gigi Mitre.

Entre risas, Karla Tarazona pidió cerrar el tema, dejando entrever que creía en la versión de Isabel Acevedo: “Ay, qué buena, ya no se va a tocar, ya”, sentenció.

