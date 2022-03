Christian Domínguez salió al frente- este jueves 24 de marzo, para responder a su expareja Isabel Acevedo, quien aseguró que ella nunca se metió en la relación del cantante con Karla Tarazona.

“Él me decía que ya no estaba con ella (Karla Tarazona). Yo creía lo que él me decía, yo nunca la ‘chabeleé'”, comentó Isabel Acevedo en el programa de Magaly TV La Firme.

Por esta razón, Janet Barboza le preguntó al líder de ‘Gran Orquesta Internacional’ si lo que dijo ‘Chabelita’ tiene algo de cierto. Sin embargo, aunque Domínguez intentó aclarar todas las acusaciones de su expareja, hubo una pregunta a la que prefirió no responder porque - tal vez - no le convenía.

“¿Isabel Acevedo sabía que tú seguías con Karla Tarazona? ¿Le dijiste, en al algún momento que no tenías absolutamente nada con la madre de tu hijo?”, preguntó la ‘Rulitos’.

La respuesta del cumbiambero llamó la atención: “Me encantaría responder y comenzar a desmenuzar cada pregunta y lo haría con mucho gusto... Yo creo que no necesito decir más nada, porque estoy siendo muy claro”.

“Si me preguntas a mi, yo cometí un error, yo afronto mis errores. Ella tiene que asumir sus errores, si no la hace, es su problema”, agregó.

TE PUEDE INTERESAR