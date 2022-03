Isabel Acevedo negó que se haya metido en la relación de Karla Tarazona con Christian Domínguez, como casi todo el Perú lo cree. La popular ‘Chabelita’ contó su verdad y mencionó que el hijo del cantante ya tenía un año de edad cuando comenzaron su romance.

La bailarina también negó que haya comenzado su relación con el cumbiambero cuando Karla Tarazona estaba embarazada. Según Isabel Acevedo, oficializó con Christian Domínguez en octubre del 2016 y no en junio de ese año, cuando viajaron a Chile.

“En octubre se hace público. En junio viajamos a Chile, allí como que recién... no estábamos, pero allí él quería conmigo, pero no teníamos ninguna relación, yo estaba confundida, como el me decía que no estaba con ella (Karla Tarazona), yo estaba confundida”, comentó en el set de Magaly TV La Firme.

“¿Nunca la ‘chabeleaste’ a la Tarazona?”, le preguntó Magaly Medina a Isabel Acevedo sobre el término ‘chabelear’, que significa ‘meterse en una relación’.

“Yo nunca la chabeleé”, respondió la bailarina, de manera enfática.

Acevedo mencionó que Dominguez siempre negó que tenía una relación con la madre de su hijo Valentino.

“Él me decía que ya no estaba con ella (Karla Tarazona). Créeme que ya aprendí (que los hombres son mentirosos) Lo que pasa es que yo le creía, creía lo que él me decía, me demostraba en todo momento que éramos una pareja”, comentó.

Isabel Acevedo sobre el hijo de Christian Domínguez

Asimismo, negó que haya querido interferir en que Christian Domínguez vea su hijo Valentino.

“Yo siento que lo hace por el tema de limpiarse, él tiene que ser responsable y asumir sus actos de padre. Yo tenia 23, ¿Cómo crees que lo iba a manipular con la trayectoria que él tiene? ¿se iba a dejar manipular?”.

TE PUEDE INTERESAR