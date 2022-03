Isabel Acevedo, ‘Chabelita’, a través de su abogado, confirmó que envió una carta notarial a Christian Domínguez para que se rectifique. Y es que el cumbiambero reveló la verdadera razón por la que terminaron su romance en el 2019.

“Mi relación termina porque me da a escoger entre estar con mi niño o entender que no voy a estar cerca de mi niño si es que yo tengo una vida con ella y obviamente no hay punto de comparación”, había señalado Domínguez, en referencia a su hijo con Karla Tarazona.

Y eso no es todo. Ayer, miércoles 23 de marzo, Domínguez landó una ‘amenaza’ a Acevedo: “Yo no pienso hablar mas del tema. Pero ojo, hay cosas que no se han sabido”.

Ante las palabras de su expareja, el abogado de Chabelita resaltó que tomarán acciones legales en contra del líder de ‘Orquesta Internacional’. Luego de ello, Isabel Acevedo aprovechó para mandarle un contundente mensaje a la actual pareja de Pamela Franco.

“Christian Domínguez, ya basta, deja de hablar de mí. Yo soy mujer, tengo una mamá, tengo una hermana, tengo una familia. Ya estoy harta, yo ya estoy con una pareja nueva, yo ya he comenzado mi vida de la mejor manera, yo ya quiero que me dejes en paz, nada más, quiero mi tranquilidad, ya acabé tu historia hace tres años y seguir hablando de este tema de verdad que a mí me pone mal”, dijo entre lágrimas.

