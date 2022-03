Isabel Acevedo arremetió contra Edson Dávila, el popular ‘Giselo’, quien la delató y aseguró que ella tenía novio cuando comenzó su amorío con Christian Domínguez, en el 2016, en los pasillos de ‘El Artista del Año’.

El pasado miércoles, Edson Dávila reveló era el estado sentimental de Isabel Acevedo en el momento que empezó su romance con Domínguez. “¿Ella tenía pareja (cuando empezó con Christian Domínguez)?, ella ayer ha dicho que no tenía pareja… Edson, tú, en ese momento, también eras bailarín en la academia, también estabas participando”, le interrogó Brunella.

Ante la consulta, ‘Giselo’ aclaró que no le gusta meterse en este tipo de polémicas; sin embargo, ante la insistencia de sus compañeros, comentó: “Bueno, yo no me meto en esas cosas, pero tengo entendido que Kelvin Valdizán, que es gran amigo mío, era la pareja de Isabel Acevedo, todos los bailarines sabíamos”.

¿Qué respondió Isabel Acevedo?

‘Chabelita’ le puso la cruz al conductor de ‘América HOY’ y ahora lo puso en su lista de enemigos. En entrevista con ‘Amor y fuego’, la bailarina lo cuadró:

“Me lo esperé de todos, pero menos de Giselo. Somos compañeros de baile, nos hemos visto en las pantallas, pero he compartido un poco más con él (...) lo vi que se sintió un poco obligado”, dijo Isabel Acevedo sobre Edson Dávila.

“(Edson) nos vio juntos, cuando era mi coreógrafo, pero luego yo terminé con él (con Kevin)”, agregó Acevedo, quien aseguró que ya no volverá a pisar el set de América HOY.

Isabel Acevedo a 'Giselo'

TE PUEDE INTERESAR