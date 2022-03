Isabel Acevedo aseguró que ya no visitará el set del programa “América Hoy”, lugar en el que trabaja Christian Domínguez, tras los últimos ‘dimes y diretes’ que han protagonizado al recordar cómo inició y terminó su relación.

“Ahora, justo también coincide, permíteme la suspicacia porque yo no creo en nadie, la verdad (...) Tú justo esta semana has estado yendo más seguido que nunca a América hoy y se explota todo esto”, dijo Rodrigo González en la transmisión de “Amor y fuego” del 24 de marzo de 2022.

“Pero bueno, siempre me han invitado por el hecho de que ya tengo mi nueva pareja y me quieren sacar datos y todo eso, pero no es que, o sea, vaya... es más, él ni siquiera...”, respondió ‘Chabelita’.

“¿Vas a seguir yendo?”, preguntó ‘Peluchín’. “Mira, ahora yo no voy a ir a ese programa”, aseguró Isabel Acevedo.

Por su parte, Gigi Mitre aseguró que el programa buscó este enfrentamiento: “Yo entiendo lo que es el show, me parece válido y nosotros le entramos a todo, pero el hecho de que, sabiendo la situación y de que Christian va ahí, hagan llamar a Christian a través de un amigo, a mí me pareció innecesario”.

“Me agarraron desprevenida”, señaló Isabel Acevedo. “Ahora todos contra la ‘Chabelita’, hasta el ‘Giselo’, la ‘retoquitos’, la Brunella, la ‘fariselita’, todos”, comentó Rodrigo González.

“Yo voy más a “En boca de todos”, pero justo estos últimos días me han estado invitando más. Cada vez que yo voy, él no va”, dijo ‘Chabelita’.

Willax - Isabel Acevedo ya no irá a América Hoy

Fuente: Willax Televisión

