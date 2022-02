Durante el programa “Amor y fuego” del jueves 17 de febrero de 2022, el conductor Rodrigo González respondió a Magaly Medina luego que la ‘urraca’ dejó entrever que, si no fuera por ella, él no estaría en televisión.

Inicialmente, Rodrigo González arremetió contra Magaly Medina por criticar a Deyvis Orosco: “Una persona que hace las peleas, que da entrevistas a una revista luego de las reconciliaciones, que habla de eso durante su show, que anuncia públicamente en su show sus rupturas, sus anuncios en sus plataformas también, que se lleva un staff con productor, realizador, vestuarista, camarógrafo, para la renovación de votos con su marido, que le da una entrevista a Día D para hablar de eso con el tema vinculado a la Rengifo, que vende todo esto de su vida, que da portadas de revista a la revista Cosas, ¿le va a decir a Deyvis Orosco que hace de su vida un circo y que eso le parece innecesario?”.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que el problema no sería la crítica a Deyvis Orosco y Cassandra, sino la forma en que Magaly Medina los cuestionó: “Obviamente (Deyvis) está haciendo show, pero es la forma cómo lo hizo Magaly, como molesta (...) hay formas, aparte no fue un ampay, no están haciendo daño a otros. Sí, fue una puesta en escena, yo también creo lo mismo, ya estaban comprometidos, también lo creo, pero no era como para que (lo diga) molesta, con el ceño fruncido, para mí que ya venía con cosas de atrás, ella dice que no, pero sin embargo a mí me parece lo contrario”.

Asimismo, ‘Peluchín’ cuestionó que Magaly Medina haya ‘sacado en cara’ que ella no necesitó de “padrinos” para ser exitosa en la televisión. En ese sentido, le recordó que, cuando recién iniciaba, su padre, el empresario Carlos González, creyó en la ‘urraca’ y auspició su programa:

“Magaly sabe cómo nos conocimos, yo nunca te pedí ayuda en un momento en que quiero hacer un escándalo, quiero que me des a conocer (...) tú me conociste en tu show porque yo iba a entregar un premio. Yo me acuerdo que iba porque Magaly tenía un premio en su programa y en esa época Magaly empezaba en la televisión y no tenía auspiciadores, y mi padre era uno de ellos, entonces como mi padre sabía que a mí me encantaba la televisión y era una manera de acercarme al mundo en el que yo además iba a estudiar la carrera, esa fue la forma en la que la conocí. Mi padre creyó en ella y auspició su programa, y ella cuando vio que yo quería estudiar Comunicaciones, algún dote, algún talento, algo vio en mí y decidió creer en mí como mi padre lo hizo en ella, y a raíz de ahí comenzamos a frecuentarnos y a vernos”.

Por esta razón, Rodrigo González aseguró que es consciente de que Magaly Medina lo ayudó: “Eso que ella haga ver que ella está desde acá (arriba) y que si no fuera porque te dio la mano... Sí, seguramente, y eso es algo en lo que siempre voy a tener conciencia, de que me diste una mano, ahora si en verdad estoy en televisión por ti, no sé por qué me hicieron hacer un casting, hubiera entrado de frente”.

Rodrigo González sobre Magaly Medina - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR