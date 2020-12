Rodrigo González y Gigi Mitre revelaron que Yahaira Plasencia habría borrado el nombre de Daniela Darcourt de un ranking musical de España.

De acuerdo a “Peluchín”, la “reina del totó” compartió en sus historias de Instagram una “lista de éxitos” en la que su tema “U la la” resaltaba en el número 3.

Sin embargo, en el número 4 estaba el tema “Si tú te atreves”, de Daniela Darcourt y Tito Nieves, pero en la publicación de Yahaira Plasencia este fue tachado con una línea roja.

Por su parte, Gigi Mitre indicó que Yahaira Plasencia no habría actuado bien al repostear esta foto de uno de sus clubs de fans:

“Cuando un repostea, no es que no son responsables porque están avalando lo que hace esa persona, innecesario. Bien por las dos que estén en el ranking, me parece genial tanto por Daniela como por Yahaira”, expresó.

Rodrigo González coincidió y afirmó que Yahaira Plasencia, al compartir esta imagen, avaló el intento de ignorar a Daniela Darcourt.

