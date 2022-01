El programa Amor y fuego regresó a la pantalla chica este lunes 17 de enero. Rodrigo González y Gigi Mitre no dudaron en hablar sobre el viaje que Flavia Laos realizó a Cusco con el conocido influencer Jay Alvarrez.

“No sabemos qué tanto estás sanando, Flavia, cómo vas a sanar así, o sea, tú has estado subiendo todos los días, minuto a minuto, cómo amaneciste, cómo estaba la sábana, cómo estaba la almohada, realmente estabas enseñando el lecho de la embajadora, todo lo que ahí hacías, todo lo que no hacías, cómo dormías; sin embargo el Jay Alvarrez, no sabemos si porque verdaderamente no la pasó bien en nuestro país, porque se va a Brasil y hasta el vaso del acai que se come lo pone 300 veces, y de Perú no puso nada, solamente puso una queja de cómo era posible -que bueno, tiene razón- que cómo era posible que siguiéramos usando el protector facial cuando eso estaba demostrado que no nos lleva a ninguna parte”, dijo Rodrigo González.

“Estás en Perú, estás en Cusco, te están atendiendo maravillosamente, estás con la Flavia Laos, estás en una de las maravillas del mundo, ¿vas a Machu Picchu y solamente tienes que hablar del protector facial?”, agregó.

Según Rodrigo González, Jay Alvarrez no habría estado cómodo con Flavia Laos: “Yo creo que la Flavia lo intimidó o no sé qué, claro, la Flavia hizo perfectamente de embajadora, pero él parece que estaba asustado adentro de la habitación”.

“De repente Flavia lo tomó como una cosa y Jay como otra (...) lo que pasa es que él no quería hacer público, él al menos, que estaba con Flavia”, dijo Gigi Mitre.

“Se fue a Brasil y ahí sí está con todo el mundo, porque la Flavia puso la foto agarrándole la mano, puso la foto en la cama, puso la foto en la chimenea, ya no sabía qué más poner para que le quede claro al Pato Parodi que tú puedes estar celebrando el cumpleaños de la ‘faster’ en Disney, pero yo acá estoy con el más guapo del Instagram y me la estoy pasando en grande y en mi país”, comentó Rodrigo González.

“Pero él no puso recibo, la dejó en visto en poco (...) yo creo que eso significa yo estoy en otra película, a esa sala de cine yo no quería entrar (...) Una cosa es quedar contigo, pasear y ya, y otra cosa es que tú estés diciéndole al Perú que soy tu futuro novio”, concluyó.

Willax - Rodrigo González - diario OJO

Fuente: Willax Televisión

