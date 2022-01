¡A cuidarnos todos! A través de su cuenta oficial de Instagram, Willax TV emitió un comunicado en el dio a conocer que el programa “Amor y fuego” quedó suspendido por un caso positivo por COVID-19 en el equipo de producción.

“Willax Televisión comunica que realizando nuestros habituales controles de seguridad sanitaria de COVID-19, se detectó un caso positivo en el equipo de producción de ‘Amor y Fuego’”, se lee en las primeras líneas del comunicado.

Asimismo, explicaron que el espacio no se emitirá hasta tener la certeza de que el personal no está expuesto a ningún tipo de riesgo de contagio. “Es por eso que, salvaguardando la salud de todo el equipo, el espacio no se transmitirá hasta tener la certeza que no están expuestos a ningún riesgo de contagio”, acotó.

Los seguidores de Rodrigo González y Gigi Mitre expresaron su preocupación en los comentarios del post. Hasta el momento ninguno de los conductores se ha pronunciado respecto al tema por ningún medio.

