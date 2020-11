Rodrigo González y Gigi Mitre celebraron que su programa ya supera en ráting al espacio de Karen Schwarz en Latina Televisión.

“Hay motivos para celebrar: gracias por elegirnos, gracias por preferirnos, Willax Televisión y “Amor y Fuego” subiendo cada día más y ahora por encima de Latina Televisión, muchísimas gracias por eso”, dijo “Peluchín” al inicio de su programa.

Por su parte, Gigi Mitre afirmó que “humildemente” seguirán “remando” para llegar a más hogares.

Rodrigo González también agradeció a sus seguidores por acompañarlos a un canal que recién apuesta por los programas de entretenimiento: “Humildemente agradecidos que haya venido nuestro público, que nos haya esperado un año y que hayan venido con nosotros aquí a Willax, que es un canal que recién apuesta por el entretenimiento y que nos estén dando esos números, esas preferencias y esas cifras, desde el fondo de nuestro corazón se los agradecemos”.

“Willax Televisión ganándole a Latina, ya con esto me muero tranquilo”, dijo entre risas.

Asimismo, Rodrigo González mandó un contundente mensaje a Karen Schwarz, aunque no la mencionó: “Porque esto no me pueden poner bozal legal para que no lo diga, ¿no? La mejor respuesta es esta: te estamos ganando”.

