Rodrigo González no dudó en refrescarle la memoria a Karla Tarazona respecto a la relación que tuvo en su momento con Christian Domínguez. Esto a razón porque la ex conductora de “Válgame Dios” opinó respecto a Silvia Cornejo, quien le puso GPS a su esposo Jean Paul Gabuteau.

“Estamos malacostumbrados a pasar por alto las cosas. Ojo, no es la primera vez que Silvia está envuelta en un escándalo como este. Nunca llegué a poner un GPS a mi pareja porque eso ya es estar enfermo y mal”, señaló Tarazona en el programa ‘En exclusiva’.

Debido a estas declaraciones “Peluchín” no dudó en darle su chiquita a la Tarazona. “Esto parece la convención de los totós de canje. Karlita con todo cariño, de nada te sirvió vigilar cada paso del Domínguez y preguntar por cada movimiento que daba a los miembros del equipo de producción de El Gran Show. ¡Tu misma eras una GPS! Es más, hasta hora superas a la Chabelita. Así que no vayas de muy cuerda con nosotros que bastante tema nos has dado con eso”, escribió en su cuenta de Instagram.