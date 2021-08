Rodrigo González no dudó en pronunciarse sobre la explicación que habrían dado los conductores de ‘Esto es Guerra’, Gian Piero Díaz y Johanna San Miguel, quienes defendieron a capa y espada el nuevo segmento “La Academia”, el cual ha sido comparado con la serie de Netflix, Élite.

Recordemos que el reality de competencia lanzó un video promocional de lo que será esta nueva secuencia, la cual tiene bastante parecido a la serie juvenil española.

Frente a ello, el popular ‘Peluchín’ señaló que no se puede negar que está inspirado en el film español, ya que los chicos reality llevan un uniforme de escuela similar.

“No vengan a hacerse ahora, como dice Luana Barrón, no me copio, es una inspiración. No es plagio y es copia. Este momento de la vida que ellos pasen por eso... pero la publicidad era así”, manifestó el conductor de ‘Amor y Fuego’.

“Está inspirado en Elite, esa es la verdad del tamaño de la catedral”, agregó tajantemente.

