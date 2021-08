El reencuentro de Sheyla Rojas y la familia de Antonio Pavón generó diversas reacciones en las redes sociales. Al respecto, Rodrigo González aseguró que la exconductora tuvo mucha suerte con el español.

“A mí me parece que tiene ella mucha suerte siendo como es, habiendo hecho lo que ha hecho, de la forma como lo ha hecho, habiendo optado por las prioridades que ha optado en su vida, que se ha sacado la lotería con una familia como la de Pavón que gracias al amor que le dan, con todas las carencias que ella lo ha sometido siempre, con todo el amor que le dan ahí es tanto que ha doblegado todo lo que Sheyla siempre ha fallado”, dijo el conductor en el programa “Amor y fuego”.

Según Rodrigo González, Sheyla Rojas se beneficia con la familia de Antonio Pavón: “La Sheyla tiene mucha suerte de que algo le salpique, de tanta bonita energía, de una familia que realmente está comprometida con el niño, que realmente tiene como prioridad sacarlo adelante (...) hace que ella se vea de alguna manera envuelta en algo que no le pertenece”.

“Gracias a Dios, Pavón y su familia y las tías y los primos y los abuelos reman tanto en esa dirección que la Sheyla ahora simplemente está dejando, está permitiendo y porque le beneficia y porque para lo que ella quiere en este momento para su vida, es lo mejor y lo más inteligente de hacer”, agregó.

En ese sentido, Rodrigo González aseguró que no defenderá a Sheyla Rojas por temor a recibir críticas.

“No puedo, no tengo el criterio ni porque estoy en televisión de decir ‘ay, sí, qué bonito’ porque después van a decir que la atacan y es mujer. No me voy a quedar callado, no me parece y sí me parece que la Sheyla se beneficia de algo que no le corresponde como madre tener y gracias a la familia de Pavón tiene”, explicó.

“Yo te digo que ese niño creció con ausencia de cariño por la forma cómo la abrazó, esa es mi percepción”, sentenció.

Fuente: Willax Televisión

