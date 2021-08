La conductora Karen Schwarz sorprendió a sus seguidores al cambiarse el look de forma radical. A través de Instagram, contó que se tiñó el cabello más rubio.

“He recibido un montón de comentarios acerca de mi cambio de look, que en verdad es un cambio de look que ya tenía, yo ya me había cambiado, pero no estaba de repente tan rubio”, señaló Karen Schwarz.

Y aunque contó que muchos usuarios criticaron su cambio de look, a ella le gustó el resultado: “La verdad es que a muchos les ha gustado, a otros no, pero lo importante es que a mí me ha encantado”.

Según Karen Schwarz, decidió realizar varios cambios físicos: “Como dije hace unos días atrás, estoy en una época en mi vida que quiero hacer todo lo que me plazca hacer, si me quiero cambiar el color de pelo, si me quiero hacer los labios, las cejas, si me quiero hacer lo que me da la gana, me lo voy a hacer porque para eso estamos en la vida, para probar cosas nuevas”.

Asimismo, anunció que pronto volverá a su look de “El último pasajero”: “Después de este cambio de look, que van a pasar bastantes meses, me voy a pintar el pelo rojo, así como “El último pasajero” ¿Se acuerdan? Que era un rojo fantasía”.

Fuente: Instagram Karen Schwarz

TE PUEDE INTERESAR