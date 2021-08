Ezio Oliva rompió su silencio sobre su más reciente “ampay” difundido en “Instarándula”, en donde se le ve tomando solo en un bar. “Quien no la debe no la teme (...), qué increíble como una imagen puede generar una historia”, empezó señalando el esposo de Karen Schwarz. Luego, aclaró que solo estaba esperando a uno de sus mejores amigos para tomar un par de tragos. “Concentrémonos más en nuestra vida y no en la de los demás”, sentenció el cantante. | VIDEO: Instagram @eziooliva