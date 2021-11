¡Fuerte y claro! Carlos ‘Tomate’ Barraza recientemente mostró que se sometió a un examen toxicológico de orina, para demostrar que las afirmaciones que dio Vanessa López sobre presuntas sustancias tóxicas en el cuerpo del cantante, eran completamente falsas.

Sin embargo, todo no habría quedado ahí, ya que al ser consultada sobre la prueba que habría salido negativa; la modelo manifestó que no creía en dichos resultados, por lo cual pidió que el salsero se realice una nueva prueba toxicológica, pero de cabello.

“No tengo el dinero para hacerme esa prueba de pelo. Peluchín, cariño, si ustedes como programa me lo brindan, sería de gran ayuda. Yo nunca he consumido drogas y quiero defender mi honor, mi reputación,porque me han imputado algo muy fuerte. No soy un drogadicto”, fueron las palabras de ‘Tomate’.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ aseguró que junto a su equipo de trabajo, conseguirá un laboratorio que les facilite poder realizar dicha prueba y así mostrar los resultados en vivo.

“Sabemos que esas pruebas son muy caras, cuestan más de 8 mil soles. Te ofrecemos eso, vamos a conseguir un laboratorio que se haga cargo de eso. Vamos a conseguirlo, que le saquen un pelo y el resultado lo hacemos público”, expresó el conductor.

