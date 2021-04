Rodrigo González inició el programa “Amor y Fuego” sumamente afectado y conmovido por la muerte de uno de los trabajadores de Willax TV a causa del coronavirus o Covid-19.

Don Fidel de 64 años se encargaba de acomodar las cosas en el set de “Amor y Fuego”, sin embargo, tras sentirse mal, le detectaron coronavirus y el programa también tuvo que parar.

Hace unos días, los conductores de “Amor y Fuego”, volvieron a trabajar y Rodrigo González estuvo pidiendo a través de redes una cama UCI en el Rebagliati.

Con la voz entrecortada y a punto de llorar, Rodrigo González lamentó la noticia. “A las 6 de la mañana no pudo resistir y no aguantó. Para toda su familia y amigos y para ustedes chicos que entrando al programa no los he podido mirar a los ojos porque o sino no hubiéramos empezar el programa y sacar esto adelante”

“Don Fidel era una personal muy especial, una persona con una luz, de los que amaba su trabajo, el siempre estaba tres pasos adelante. Donde quiera que este Don Fidel, lo vamos a extrañar, para toda su familia resiliencia y mucha fuerza”, agregó el conductor de “Amor y Fuego”.

