Durante el programa “Amor y fuego”, Rodrigo González y Gigi Mitre se burlaron del tatuaje que Nicola Porcella se realizó junto a su pareja.

“Ya fueron”, comentó “Peluchín” al ver el romántico tatuaje de Nicola Porcella y su novia, Ale Campaña.

“Ya se salaron”, dijo, por su parte, Gigi Mitre. No obstante, su colega continuaba incrédulo por la polémica decisión del exparticipante de “Esto es guerra”.

“¡Es tatuaje! ¡No! ¿Pero el hilo rojo no iba en la muñeca?”, preguntó.

Entre risas, Gigi Mitre aseguró que Nicola y su novia no iban a arriesgarse a hacerse un tatuaje más grande: “No se van a arriesgar tanto, pues, te quiero pero no tanto. El meñique no más”.

“Pero eso es fácil de arreglar, no me preocupa tanto, te pones un anillo y ya está”, agregó.

Sin embargo, Rodrigo González aprovechó en recordar que Nicola Porcella también decía lo mismo sobre su relación con Angie Arizaga. “Ahora, Nicola con Angie también nos dijo que se quería casar. Él se enamora y es muy dado”, expresó.

“Ellos se pusieron la soga al cuello, no el hilo rojo”, le respondió Gigi Mitre entre risas.

Foto: Instagram Nicola Porcella

TE PUEDE INTERESAR