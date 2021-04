Rodrigo González cuestionó el contenido del programa “América Hoy”, el cual - en las últimas semanas - se burla de los ‘antes y después’ de diversos artistas, poniendo al descubierto sus cirugías y otros ‘retoquitos’.

El popular “Peluchín” se preguntó por qué cuando él se burla a mujeres de la farándula es tildado de “misógino”, mientras que si lo hace Janet Barboza o Melissa Paredes es “divertido”.

“Hay un show de dos horas ¿y quién dice algo? A mi me daría risa, pero no sean doble moral. Por qué yo no y ustedes sí. Por qué si yo lo hago soy misógino y si lo hacen ustedes es divertido, es la pregunta que me hago. Si ustedes lo hacen es sentido del humor y si yo lo hago es porque tengo odio”, comentó Gonzalez.

Recordemos que en una entrevista a “Amor y fuego”, Barboza le dijo a Rodrigo que era misógino por decirle “retoquitos” en más de una oportunidad.

“Si luchamos por la igualdad, si la retoquitos se puede reír de eso, yo también. Y la Ethel lo mismo, y Melissa Paredes, lo mismo, pero cuando es al revés se victimizan, van al juzgado de familia, salen llorando”, agregó.

Rodrigo González critica contenido del programa América Hoy | diario OJO

TE PUEDE INTERESAR