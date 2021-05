Rodrigo González aprovechó unos minutos de su programa ‘Amor y Fuego’ para referirse a los problemas que tuvo Karen Schwarz para realizar la coreografía de su presentación del sábado en ‘Yo Soy’. Y es que exreina de belleza contó en sus rede sociales que sufrió mucho al bailar luego de haber padecido por el COVID-19.

“Ayer tuve ensayo porque hoy día voy a bailar en el opening, y no les voy a mentir que después de haber tenido COVID, sentía que moría. Me ahogaba horrible. Ya lo logré, fue una hora y media de ensayo, lo logré, terminé roja”, contó la presentadora en Instagram.

El popular Peluchín cuestionó duramente a la conductora de ‘Yo Soy’ y aseguró que solo sabe victimizarse.

“¡Miren como me faltaba el aire!, miren como no podía respirar, miren que horrible me sentía´, ¿bailaste para le lleven algunas ollas en los comedores populares?, ¿bailaste para hacer un bien común?, ¿bailaste para contribuir en algo? No, bailaste porque te querías lucir, bailaste porque querías bailar, bailaste porque querías pasar de estar de arrimada ahí un rato atrás recibiendo a los concursantes y pararte un rato en el escenario”, dijo el conductor de Willax TV.

“Mira lo que tuve pasar, que triste realidad, que dura es mi vida, ganó miles de dólares al mes haciéndome la mosca muerta... Ella hace show de todo. Lo único que sabe hacer es victimizarse”, añadió.

