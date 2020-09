Rodrigo González sorprendió a propios y extraños al hablar sobre un posible acercamiento entre los chicos reality Mario Irivarren y Luciana Fuster.

“Podría ser que tantas horas juntos, tanto tiempo... porque en la mañana están juntos en la cabina de la radio y en la noche están en “Esto es guerra””, señaló “Peluchín” en el programa “Amor y fuego”.

Por su parte, Gigi Mitre señaló que no le sorprendería pues Luciana Fuster es una chica muy bella: “Ella es súper guapa y a él le encanta estar con chicas guapas. Él no está con la que más o menos, con la que a ratos se ve bonita, a ratos no. No, a él le gustan las bonitas, guapas”.

Rodrigo González también resaltó algunas cualidades de Mario Irivarren y afirmó que entre el modelo y Luciana Fuster hay una química innegable: “Me parece que Mario es un excelente chico, me parece de todo lo que hay (en los realities), lo más decente. Yo creo que entre ellos dos hay cosas que son indisimulables y hay una química, eso no se puede negar".

