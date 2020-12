Rodrigo González no tuvo reparos en comentar sobre el bochornoso momento que habría pasado Macarena Vélez en Miami cuando se grabó en presunto estado de ebriedad y subió dichos videos a sus redes sociales.

Por su parte, Gigi Mitre no se calló nada y calificó de ‘ridícula’ la actitud de la exchica reality al no ser consciente de lo que atraviesa el mundo con la pandemia del coronavirus.

“Dios mío... No sé si no le tenga miedo al COVID-19, pero tomar todos de un mismo vaso, de una misma mañita, no sé... Me parece patético, el mundo se está muriendo, no me parece la verdad”, expresó indignada.

“Hay tipo de borracheras, hay la borracha simpática, un mate de risa, perdón, me pasé... pero hay también las Macarenas Vélez, que la gente les huye. Si tienes tantos seguidores que te siguen y te toman de ejemplo, no pongas esas cosas públicamente porque la gente se confunde”, manifestó el popular ‘Peluchín’.

“Ya, estás borracha, se te pasó, pero esto me parece más reprochable, que expongas todo esto. Ya vamos perdiendo la cuenta de cuántas veces haces esto (mostrarse en estado de ebriedad)”, finalizó diciendo.