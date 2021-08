El conductor Rodrigo González se refirió a la libertad que tiene para expresarse en el programa “Amor y fuego” de Willax Televisión.

Tras comentar sobre la felicitación que Guillermo Dávila recibió en “La voz Perú” luego de confirmar que Vasco Madueño es su hijo, Gigi Mitre afirmó que “no les quedaba otra”.

“Sí, claro, pero a mí me encanta desenmascararlos, ¿si no para qué estoy en Willax? Claro, estoy en otro canal, ya puedo decir lo que me da la gana ¿no? Igual lo decía, pero ahí (en Latina) me suspendían”, comentó Rodrigo González.

“Antes que nos metan en la vaina de la radio y la televisión, esas cosas. No, no, eso no queremos”, señaló Gigi Mitre.

“¿A la Sociedad (Nacional de Radio y Televisión)? No, mi amor, acá estamos muy bien”, afirmó Rodrigo González.

“No, vamos a seguir siendo un canal malcriado, así somos los que estamos acá y decimos lo que nos da la gana”, agregó.

“Nosotros somos desasociados”, bromeó Gigi Mitre.

