Sean Rico, la expareja del conductor de televisión Rodrigo González, utilizó sus redes sociales para informarle a sus seguidores que habría sufrido un terrible accidente cuando corría tabla en una conocida playa del sur de Lima.

“Me he partido el brazo en tres corriendo tabla. Mañana me operan, quería pedirles buenas energías para que todo salga bien”, escribió en una historia en su cuenta oficial de Instagram.

Al parecer y según cuenta el joven, en un descuido suyo una fuerte ola lo habría revolcado, provocándole la rotura de su brazo.

“Muchas gracias a todos por los mensajes. Yo creo mucho en la energía y hoy he amanecido mucho más tranquilo, muy feliz. Ya hablé con los doctores, me he roto el brazo en tres. Me metí al mar no tanto a correr, sino para estar ahí y me da un poco de cólera porque como que ya estaba saliendo, yo soy muy despistado, fue una tontería. Lo bueno es que ya estoy bien y estoy tranquilo”, manifestó.

