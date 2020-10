Rodrigo González no pudo con su genio y arremetió contra el programa “En modo espectáculos” de Karen Schwarz luego de que lanzaran “bomba” asegurando que Yahaira Plasencia no está en Miami, sino en Hollywood.

Tras tildalos de “desinformados” a los que hacen el programa de Latina, Rodrigo González dijo: “Mucha gente dice: No se ha ido a Miami porque no hay vuelos que van a Miami, pero ya lo sabemos pues”.

“Eso pasa cuando te pones a hacer espectáculos y no sabes. Tienes que volver a nacer. Dicen: No, está en Hollywood. No pues, no puedes decir cualquier disparate”, agregó “Peluchín”, afilando su lengua contra el programa que conduce Karen Schwarz.

Rodrigo González “Peluchín” también lamentó la “promo” lanzada por “En modo espectáculos”. “En verdad se llevan el Oscar al decir: Nosotros lo descubrimos. Ay por qué. Hacen promo y todo. Quédate de azafata nomás".

Rodrigo González se burla del programa de Karen Schwarz por “bomba” de Yahaira Plasencia-ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González afila su artillería contra Bascuñán

Rodrigo González afila su artillería contra Bascuñán-ojo

TE PUEDE INTERESAR