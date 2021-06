¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no tuvo reparo en referirse a las últimas declaraciones que dio Gisela Valcárcel frente a las cámaras de “Amor y Fuego”, donde fue consultada por el reciente romance entre su hija Ethel Pozo y Julián Alexander.

Y es que la conductora de televisión se mostró bastante parca cuando fue interceptada por el programa de Willax TV, cuando se encontraba corriendo en pleno domingo electoral.

“Al igual que tu mamá con tus decisiones. Si te educó bien y si no te educó bien, también. Si te ama, como todas las mamás, van a estar felices... Si tú ves a tu hijo feliz, vas a estar feliz (...) Estamos en día electoral, si quieres hablar de espectáculos, me avisas primero... Pero igual, no te conozco (...) igual estás armando tu nota”, expresó.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ calificó de ‘hipócrita’ a Gisela Valcárcel, por mostrarse tan reacia para responder preguntas sobre la farándula.

“La hipocresía en todo su esplendor. Si ella ha respondido lo de Ethel, ahí ves la rabia que nos tiene. En su show si tiene todo la imagen que vende de tranquila, nos tuvo enfrente y le dio pánico satánico (...) Ahora eres politóloga, ¿Por quién quieres que te preguntemos? Ahí está esa es la verdadera cara de la Gisela”, manifestó el conductor.

