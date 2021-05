Rodrigo González se refirió a las declaraciones de Magaly Medina al diario Trome donde volvió a recalcar que su separación con Alfredo Zambrano no se debe a la falta de amor, sino a las diferencias de caracteres y a las amenazas de divorcio de una de las partes.

“El matrimonio no es un juego, no puedes decir que te divorcias cada vez que hay diferencias”, declaró la ‘Urraca’ a referido medio.

Ante esto, Peluchín no se guardó nada y tildó al notario como una persona ‘inmadura’.

“Hoy en la mañana, Magaly ha declarado al Trome, chapa esta flor: ‘Uno no puede cada vez que se pelea estar amenazando con divorcio’, y yo como se leer entre líneas, para mí esto que significa, el inmaduro este cada vez que nos peleamos me hace la de me voy y ya no somos noviecitos, ya tenemos 10 años juntos”, sostuvo el comunicador de Willax.

Al respecto Gigi Mitre preguntó: “Tu conoces más que otros de esa relación, ¿suele hacer esto el notario?”.

“Sí, lo que pasa es que antes eran novios, pero una esposa o un esposo no puede estar amenazando con divorcio”, respondió el conductor de ‘Amor y Fuego’.

Recordemos que Magaly Medina anunció el 30 de marzo, durante la emisión del programa “Magaly TV: La Firme”, que su matrimonio con el notario Alfredo Zambrano ha llegado a su fin.

Rodrigo González tilda de ‘inmaduro’ a Alfredo Zambrano | Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR