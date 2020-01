El exconductor de espectáculos, Rodrigo Gonzalez “Peluchín”, se pronunció sobre la reacción de las aún conductoras de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz y Cathy Sáenz tras la renuncia de Jazmín Pinedo.

Ambas le desearon lo mejor a Jazmín Pinedo en la conducción de “Esto Es Guerra”, sin embargo, Karen Schwarz se mostró más sensible y hasta lloró al parecer por sentirse sola ahora que se fue la “chinita" y antes se fue Magdyel Ugaz.

Al ver la reacción de Karen Schwarz, Rodrigo González “Peluchín” no pudo evitar reírse y decir: “Sigan adelante nomás. ¿Por qué hacen tanto show? No quiso seguir allí, se fue. De ahí no se va ir a ningún lado. Tienen menos puntos que el Apra”.

Luego, en otra publicación escribió: “En el 4 no le renovaron a la mosquita muerta ya que su contratación fue un fracaso rotundo y tuvo que volver con sus alitas partidas a Latina y a la chusca la echaron por la puerta falsa del 4 y del 9. Tienes razón, ahora se hacen las leales jajaja”.

Recordemos que este lunes, Jazmín Pinedo fue presentada a lo grande en Esto es Guerra tras no renovar contrato con América.

Cathy Sáenz consoló a Karen Schwarz tras salida de Jazmín Pinedo: “No te voy a abandonar”

