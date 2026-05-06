Con un arma de fuego, un recluso asesinó a balazos a César Velásquez Montoya, apodado “Chino Malaco”, cabecilla de la organización criminal “Los Plataneros”, en el interior del establecimiento penitenciario de Juliaca.

El crimen ocurrió en el patio del pabellón 5, donde la víctima purgaba condena por los delitos de lavado de activos y extorsión. Al llegar el personal del Inpe solo se pudo confirmar el deceso.

Confeso

En una requisa se halló el arma de fuego homicida en poder de Luis Oliver Pairazamán Alcántara “Oliver”, cabecilla de la banda “Los Dragones Rojos” de Chepén y quien reconoció ser el autor del ataque criminal.

“El referido interno habría reconocido su participación en el hecho, indicando haber causado la muerte de Velásquez Montoya”, detalló el Inpe.

Preso

“Oliver” se encuentra en esta cárcel por los delitos de robo agravado y extorsión agravada, con condenas de 25 y 12 años de pena privativa de libertad, respectivamente.

Se investiga quién ingresó el arma al penal y se evalúa trasladar a Luis Pairazamán a una cárcel de mayor seguridad.