Coco, un cachorro mestizo de ocho meses, escapó de su casa e ingresó al Estadio Gigante de Arroyito y de ahí a la cancha, cuando jugaban Rosario Central y Tigres, en Argentina.

Mientras su familia lo buscaba, la sorpresa fue mayor al ver al perro en la televisión. Desde las graderías gritaban “¡Olé, olé, olé!” a cada movimiento del perro que no se dejaba agarrar.

Ya en casa con Coco, su mamá humana Julie agradeció a Cami, quien logró retener a su perro, cuidarlo y devolverlo sano y salvo.

La invasión

Coco entró a la cancha en el minuto 12 del cotejo, al cortar un prometedor ataque del equipo visitante, Tigre, cuando el árbitro pitó para suspender el encuentro.

En ese momento, eludiendo a jugadores y personal de seguridad con “gambetas” que desataron el “olé” de las tribunas, Coco se convirtió en el protagonista.

Identificación viral

Su dueña, Giuliana, Julie como le dicen, lo reconoció mientras miraba videos en Instagram tras haberlo buscado por horas en su barrio.

Una vecina logró retenerlo cerca del estadio y se contactó con la familia a través de redes sociales para devolverlo sano y salvo esa misma noche. Y el final fue feliz.