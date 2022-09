El futbolista de la selección peruana, Paolo Guerrero, es la noticia del momento luego de que oficializara su relación con la bailarina brasileña Ana Paula Consorte. El romance de la nueva pareja está siendo comentado en todos los programas y el espacio Amor y fuego de Rodrigo González y Gigi Mitre no fue la excepción.

Los conductores hablaron de este nuevo romance pero creen que todo sería un show que ha montado Paolo Guerrero, oficializando a su nueva pareja, para responderle a Alondra García Miró, su exnovia.

Peluchín calificó de patético el que Paolo se muestre en historias con su pareja cuando él nunca ha hecho eso con sus anteriores compromisos.

“Cuando eso se ve como estrategia se nota y se ve patético, se ve peor. Nada peor que un ex despechado intentando hacer sentir que está feliz. ¡Ay no!”, señaló el conductor sobre Ana Paula Consorte.

Rodrigo González señaló que la bailariana brasileña se le apareció de golpe y para su buena suerte a Paolo Guerrero pues mientras Alondra García Miró disfruta de sus vacaciones en Europa y era vinculada a guapos galanes, Paolo Guerrero estaba en Brasil buscando un nuevo equipo.

“Hace tres semanas decía que extrañaba los perritos y esta (Ana Paula) se le apareció de golpe y como le sirve para el juego, total no viven en Perú y si pasa alguna cosa, mi hago el loco. Esto me parece rarísimo. A todo esto ¿Qué pensará Doña Peta?”, cuestionó el presentador.

“Yo creo que todo es al revés como Alondra está volviendo a hacer todo lo que a él le fastidia, entonces voy a hacer que estoy en otra, que lo que tú hagas no me afecta, que estoy tan enamorado que la gente me va a ver tan cambiado, tan contento y me va ver hacer cosas que nunca había hecho”, puntualizó Rodrigo González.