Las recientes declaraciones de Shirley Arica sobre Jean Deza han vuelto a sacar chispas. Y es que la modelo dejó entrever que el futbolista le habría vuelto a escribir, pese a que se encuentra en una relación sentimental con Jossmery Toledo.

“No, no me supera y él sabe por qué lo digo. No diré nada (sobre si le manda mensajes), pero ya él sabrá por qué lo digo (...) Si está celosa (Jossmery) es porque de repente él no le da la seguridad que necesita”, manifestó la popular ’chica realidad’.

Frente a ello, el conductor de televisión, Rodrigo González, aprovechó para fiel a su estilo, comentar la reciente historia que habría subido la exsuboficial a su cuenta de Instagram, donde se le ve descansando plácidamente al lado del jugador y haciendo una señal con el dedo en referencia al silencio. “No sabemos si le dice cállate a la Shirley o es que no quiere que nadie despierte a su angelito”, comentó ‘Peluchín’.

Según la exfigura de Latina, el hecho que la ’influencer’ se muestre junto a Deza, no quiere decir que el futbolista no haga de la suyas. “Ya muy sana. ¿La Jossmery cree que porque hacen siestas juntos, él no puede andarle mandando mensajes a la Chirley?”, finalizó.

