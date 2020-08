Shirley Arica volvió a causar polémica con sus recientes declaraciones sobre Jean Deza, pues al parecer el futbolista le habría vuelto a escribir, pese a que se encuentra en una relación con Jossmery Toledo.

La popular ‘chica realidad’ asegura que las frases que publica en su cuenta oficial de Instagram no son para nadie en particular. Asimismo, considera que el jugador de Binacional aún no supera su relación.

“No, no me supera y él sabe por qué lo digo. No diré nada (sobre si le manda mensajes), pero ya él sabrá por qué lo digo (...) Si está celosa (Jossmery) es porque de repente él no le da la seguridad que necesita”, manifestó.

Por otra parte, Shirley dejó entrever que algunas chicas tienen mucha “suerte” porque sus parejas les pagan todo, haciendo referencia a la mudanza que habría tenido Jossmery de San Juan de Lurigancho a San Isidro.

“Hasta que le dure, definitivamente no creo que lo suelte porque ahí está lo que necesita para salir adelante. Que sean felices y les vaya bien. Me estoy dedicando a la venta de ropa, hay que reinventarse. No hay que sentarse a esperar que la plata caiga del cielo, pero unas tienen más suerte que otras, solamente estiran la mano y les dan plata”, aseguró a Trome.

