Shirley Arica es una mujer que habla sin filtro y no le teme a nada y mucho menos al que dirán, pues es de armas tomar. Razón por la cual de frente le estaría aclarando a su expareja Jean Deza que de volver con ella no es a medias sino completamente. Y más aún porque suenan rumores de que el futbolista estará buscando un amiste con Jossmery Toledo, pues ya ambos se siguen nuevamente.

Por eso dejó un certero mensaje en su cuenta de Instagram. “Y cuando me busques y no me halles dirás: ‘ella era única, era mía’... Era”, escribió acompañada de una foto donde luce en ropa interior.

MÁS MENSAJES

“Me gusta la exclusividad, si lo que yo puedo tener de ti lo puede tener cualquiera , no me interesa”, fue otro de los mensajes que Arica ha compartido en su red social acompañada de una foto donde luce un micro short y un top rojo. Inmediatamente sus seguidores no dejaron de llenarla de elogios, pero hubo otros que la criticaron.

“Por las puras, Deza ya no regresará contigo cánsate”, le dijo el usuario @cristianr, mientras que @joseluis le replicó: “Se consecuente con lo que dices”.