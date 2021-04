Ahora que Rodrigo González puede referirse a Karen Schwarz, volvió a llamarla “mosca muerta” y recordó que estando en Latina, según él, debía aguantar pues ella tenía el apoyo de la gerencia.

“Cuando ella estaba ahí bajo los parámetros con el que se podía manejar y le decía la gerencia, a mí no me quedaba de otra, pero ahora sí”, dijo Rodrigo González en “Amor y Fuego”.

Lamentó una vez más que Karen Schwarz haya llevado su caso hasta la justicia, pues para Rodrigo González, habría hecho perder tiempo a las autoridades cuando hay mujeres que sí necesitan de la atención.

“Apeló yendo la Juzgado de Familia, victimizándose como si fuera una mujer maltratada, ya quedó nulo. ¿Cuántas mujeres podrían haber ido a denunciar a su maltratador por eso? Pero no, a la mosquita muerte de Karen Schwarz no le gusta que le diga cosas que no le gusta por televisión”.

Le recordó que él no tiene porque decirle cosas lindas. “Ella solamente se cree tan intocable que solo puedes decirle cosas lindas. Para eso ya tienes a la dulce princesita, a nosotros, olvídanos”.

