Cristian Zuárez estuvo enlazado con el programa “Amor y Fuego” para comentar un poco sobre la denuncia que ha puesto en contra de Laura Bozzo por presunto intento de homicidio, y junto a ello la millonaria indemnización.

Sin embargo, el momento se volvió tenso cuando el cantante le increpó al conductor Rodrigo González cuando estuvo por México y presenció los complicados momentos que vivió junto a la popular ‘abogada de los pobres’.

“¿En qué condiciones estaba Laura?”, le preguntó el argentino. “Yo no te puedo decir en qué condiciones estaba porque me fui a la posta”, le respondió el presentador.

“Claro, porque tú tampoco estabas en condiciones (...) Estamos hablando que tú has presenciado varios momentos entre Laura y yo...”, quiso responder Cristian pero fue interrumpido por ‘Peluchín’.

“Yo soy testigo de que Laura y tú se trataban igual delante de cámaras, así como atrás, solo que tú quieres que diga algo que no me consta (...) Como Cristian no chupa, le parece terrible la gente que se divierte. Qué culpa tengo yo que a ti no te gusta chupar. ¿Qué crees que me vas a hacer sentir menos porque me dices eso? Sí pues, si me emborraché", señaló Rodrigo muy molesto.

“A la gente le parece inverosímil que luego de estar con Laura 17 años, ahora pides indemnizaciones cuando creo que has vivido bastante bien cuando estabas con ella”, finalizó.