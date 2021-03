Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre anunciaron que el candidato presidencial Rafael López Aliaga será el próximo invitado a su secuencia de entrevistas de cara a las elecciones 2021.

Poco antes de la entrevista que le realizaron a Keiko Fujimori en “Amor y fuego”, Rodrigo González contó que el candidato de Renovación Popular había aceptado ir al programa, pero por un tema de agenda, lo haría este miércoles 24 de marzo y no el viernes.

“Debido a viajes, normalmente hacemos esto el viernes, pero qué prefieren ustedes, ¿que lo grabemos? No, ¿no es cierto? Él no podía hacerlo el viernes, dijo ‘yo puedo ir, en vivo, para que nada se cambie, para que lo que ocurra, ocurra sobre la marcha, ustedes lo van viendo, pero yo no puedo el viernes, puedo el miércoles’, dijo. Y nosotros hemos aceptado”, contó Rodrigo González.

Poco después, el conductor de “Amor y fuego” anunció que López Aliaga estará en su programa:

“Este miércoles estará aquí con nosotros Rafael López Aliaga, ‘El Porky’, para convencerte que él es el candidato que nuestro país necesita para salir adelante, pero hoy Keiko está aquí”.

Cabe resaltar que Rodrigo González y Gigi Mitre ya entrevistaron a George Forsyth, Daniel Urresti y Keiko Fujimori.

Paro de transportistas causa problemas de abastecimiento en el Mercado Mayorista de Frutas

