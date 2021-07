Yahaira Plasencia llegó al set de “Amor y Fuego” y fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde fue inevitable preguntarle por la reciente entrevista que tuvo con Magaly Medina.

Rodrigo González le preguntó qué tal la pasó en la entrevista, al punto de preguntarte si es que se tomó una pastilla para estar tranquila frente a Magaly Medina.

“La entrevista estaba tensa. La tratabas como loquita. Un poco más y le decías: “Sí mi amor” o ¿te tomaste una pastilla antes de salir?”, le preguntó Rodrigo González a la salsera.

La salsera respondió: “Eso quería hacer. Lo que pasa es que ya se había acordado ir a Magaly y yo fui tranquila, pero si algo me incomoda y la otra persona quiere tener siempre la razón, olvídate, conmigo no”.

Yahaira Plasencia señaló una vez más que no le parece las ácidas críticas de Magaly Medina. “No me importaba responder así. La realidad es esta: no voy a lograr que los periodistas dejen de hablar o criticar. Yo siento que Magaly es dura con las críticas”.

