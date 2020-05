Romina Gachoy no dudó en pronunciarse sobre el polémico post que escribió sobre Angie Jibaja, asegurando que se encontraba “harta” de las constantes menciones que hacía la 'chica de los tatuajes. Inclusive reveló que no tiene, ni siente nada en contra de ella, pero sí le pareció injusto que la acusara de no mostrarle el video a sus hijos.

“Yo hice esa publicación porque Angie había mandado un video a sus hijos y como los chicos no lo habían visto, ella me culpó a mí. Lo cual fue muy injusto, ya que no soy adivina. Los chicos son quienes ven sus mensajes porque tienen esa libertad con su mamá y de mi parte todos los días les digo que miren si su mamá les habló y que conversen con ella. Eso fue lo que me incomodó, que diga cosas sin saber la realidad, pero luego ella mandó un audio al Instagram de Janko (su hijo) pidiéndome disculpas y por ese motivo borré mi post. Y todo bien, de mi parte la disculpo y le deseo lo mejor”, mencionó.

Asimismo, se refirió a las declaraciones de la mamá de Angie, Maggie Liza, quien reveló que el celular de Janko se encuentra malogrado, y que por ende no puede comunicarse con su mamá.

“El teléfono de Janko tiene la pantalla mal, pero lo usa igual y por ese medio habla mediante audios y mensajes cuando él quiere, con su mamá”, sostuvo.

Por otra parte, la uruguaya sostuvo que la intención de subir videos o fotos compartiendo momentos con los hijos de Jibaja, no es para dañarla, ni mucho menos con maldad de por medio.

“Nosotros no compartimos cosas bonitas en familia para dañar a nadie, lo hacemos porque tenemos la libertad como cualquier otra persona o familia, sin ningún fin negativo. Es feo que siempre estén buscándole lo malo a todo”, expresó a Trome.

