A la periodista Romina Vega la vemos todas las noches en “Desvelados por el Mundial”, junto a Tato Luna y “El Flaco” Granda. Aunque su carrera arrancó en prensa escrita, en los diarios Correo y OJO, la televisión la cautivó y es donde se siente como pez en el agua.

- Estás en “Desvelados…”, en podcasts, con tus redes sociales, ¿de dónde sacas energía?

Estoy contenta y hay que aprovechar. Estoy tratando de dosificar porque el nombre de “Desvelados” no es broma. Me duermo a las 2 de la mañana.

- En “Desvelados…” ha surgido una Romina desinhibida, ¿cómo te sientes con esta experiencia?

Lo estoy disfrutando; de hecho, el corte del programa es entretenimiento vinculado al fútbol. Yo también quería empezar a romper un poco el molde, igual soy periodista y podemos hablar de diferentes temas, de una manera más divertida.

Romina tiene casi 8 años como periodista deportiva. FOTO: GEC

- Bailaste como Shakira

Sí, fue para pagar una apuesta en el programa. Cuando trajeron coreógrafa, vestuario, peluca, dije Dios mío. Pero ya luego dije hay que hacer lo mejor que pueda.

- En el programa de Ernesto Pimentel fue un baile más sensual

En un momento dije no lo hago, luego pensé, lo voy a intentar. Lo que sí le pedí a la coreógrafa es que algunos pasos me los limitara porque hay coreografías más pegadas, yo soy periodista no bailarina.

- ¿Te propusiste ser periodista deportiva?

No. Yo quería hacer actualidad o política. A mí se me abre la posibilidad en la cadena internacional ESPN y decido salir del diario. Tomé la oportunidad de hacer producción e ir aprendiendo, poco a poco.

- Has conocido la cancha desde abajo

Sí, claro. Esas cosas son importantes. Ahora en señal abierta también estoy aprendiendo un montón.

- ¿Nunca te dio miedo ir al estadio a hacer las previas?

Sí, claro. Pero no sé si soy inconsciente o soy valiente. Me encanta entrevistar a la gente, vacilarnos. La primera vez estaba feliz, también estaba nerviosa, pero lo disfruté y no tuve ninguna experiencia traumática. Yo tenía cero calle, pero ahora la calle también me ha dado muchas cosas.

Romina conduce el programa "Desvelados por el Mundial", junto a Tato Luna y "El Flaco" Granda. FOTO: GEC

- ¿Este año no vas a ir al Mundial?

No lo sé. Todavía no hay una propuesta fija; así que, por favor, hago el llamado a la empresa privada (risas).

- ¿Cómo ves a Perú, a esta nueva camada? ¿Crees que debemos ilusionarnos?

Siempre soy optimista con la selección, hasta que los resultados y los números digan lo contrario. Sí quiero confiar. Me gusta el perfil del entrenador, pero sí siento que ojalá podamos encontrar a los futbolistas en un mejor momento, que vayan creciendo, sobre todo los más jóvenes.

Es hincha de la selección y le tiene fe al técnico Mano Menezes. FOTO: Álbum personal de Romina Vega.

- Cambiando de tema, uno conoce la fama de los futbolistas. ¿No hay ninguno que te haya echado maicito?

Ahora que tengo casi 8 años trabajando en esto, te puedo decir que cuando era juguete nuevo en el nido, que era más chibola, podía haber recibido algún mensajito, pero yo siempre he sido muy parchadora. Esas cosas las tengo muy claras, no me gusta esa onda.

- ¿Y cómo vas en el amor?

Estoy con pareja, tengo 3 años casi, así que bien, por ahora todo bien, tranquilo.

- ¿Es periodista?

No, no es del medio, gracias a Dios.

- ¿Hay planes de casarse?

Siento que el tiempo ha ido pasando rápido, pero me está costando el tema de pensar en eso seriamente, y a él también creó. Pero sí estamos viviendo juntos desde el año pasado.

- ¿La maternidad está en tus planes?

No es algo que piense para este año, ni próximamente; es algo que sin duda me gustaría, pero por ahora me gustaría primero casarme, luego tener hijos. Ya, si la vida tiene otros planes, pues también tocará acomodarme.

ALGO MÁS

Romina Vega tiene más de 96 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde la ubican como @rominavega11