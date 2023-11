Ronny García: Karla Solf evidencia su temor a hablar en esta grabación [VIDEO]

Temerosa se mostró la pareja de Ronny García, Karla Solf, antes de conectarse con “Amor, Amor, Amor” e incluso en un primer momento se negó a hablar con Gigi Mitre vía enlace skype.

Este episodio fue grabado por la producción de "Amor, Amor, Amor" y como se puede escuchar, la voz de Karla Solf denota desesperación, aunque se desconoce si es porque realmente sufre agresión física y psicológica por parte de Ronny García o porque ya quiere terminar con esta situación.

"No puedo hablar horita (...) solo voy a salir a decir algo que es mentira. Ya no quiero seguir con esto. Estoy con él al lado, por favor no grabes esta llamada", le dice Karla Solf a la periodista quien logró que se contacte con "Amor, Amor, Amor".

Asimismo, durante las coordinaciones dice: "La situación en la que estoy ahorita, lejos de Lima, es complicado. No puedo hablar nada (...) No, Ronny (García) no me esta amenazando, no me he puesto nerviosa. Voy hablar". Una vez contactada con el programa, Karla Solf aseguró que mintió durante su entrevista con Andrea Llosa.

Recordemos que para el programa "Nunca Más", Karla Solf confesó haber querido acabar con su vida, cansada de los maltratos de Ronny García. "Yo puedo decir que nadie merece un golpe, ninguna mujer merece ningún insulto, ningún maltrato. Yo, cuando me golpeaba, me quería morir. Solo quería salir de esa vida, lo intenté, me tomé como 10, 15 pastillas porque ya no quería más malos tratos, más insultos, ya no aguantaba".

