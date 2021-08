No se quedó callada. Rosángela Espinoza le contestó fuerte y claro a Dulcelia Echevarría Echevarría por haberla tildado de “pend...” frente a cámaras. Según la ‘Chica selfie’, la rubia modelo es conocida por tener un lenguaje vulgar.

Como se recuerda, tras la renuncia de Alejandra Baigorria al programa “Esto es guerra”, Dulcelia se le acercó para hacerla desistir de su decisión, pues la considera “una mujer inteligente”.

“No vas a permitir que esa pend.. te haga perder tu trabajo”, agregó Echeverría, dejando impactados a los seguidores de Rosángela por el duro calificativo.

Ante ello, la influencer utilizó su cuenta oficial de Instagram para contestarle no solo a Dulcelia Echevarría, sino también a la expareja de Mario Hart .

“La verdad que ella es así, le encanta insultar. Yo he escuchado peores cosas de su boca. Por eso un día le dije que no me levante la voz y menos me calle. Ahí está, las imágenes valen más que mil palabras”, escribió la chica reality.

“Gente de mala vibra de lejitos. Las aves de la misma especie vuelan juntas”, sentenció.