La modelo Rosángela Espinoza cumplió su sueño de viajar a Europa luego de concluir sus estudios universitarios.

“Ya estamos en el continente viejo. Cada vez más cerca”, señaló Rosángela Espinoza al llegar a Madrid, España, junto a su prima Blanca.

La ‘chica selfie’ contó que realizó una videollamada desde el aeropuerto de Madrid con su familia en Lima para ver a sus mascotas. “Me pongo triste, mi Bianca, Tommy y mis 6 beticos”, escribió en Instagram.

Sin embargo, Rosángela Espinoza no perdió la emoción por cumplir uno de sus sueños: “No hay que ponerse triste, hay que ponerse feliz porque voy a cumplir uno de mis grandes sueños, conocer París”.

En ese sentido, la modelo aconsejó a sus seguidores que trabajen y ahorren: “De verdad que sí, hay que ahorrar. No digan que es todo fácil y todo eso, no, mi gente, ustedes saben lo mucho que me esfuerzo y me ha costado”.

“Yo los quiero mucho, siempre les diré que todo esfuerzo tiene su recompensa”, indicó.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

TE PUEDE INTERESAR