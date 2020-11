Rosángela Espinoza se encuentra pasando un duro momento pues tuvo que entregar su mascota, un can llamado Bianca, a su expareja, Víctor Hugo Cornejo.

“Mi Bianca, te extrañaré”, señaló Rosángela Espinoza con un video junto a la perrita.

Según la “chica selfie”, su mascota “no tiene idea de lo que está pasando”, ya que recientemente Rosángela abandonó el departamento que compartía con Víctor Hugo Cornejo.

“Muero de pena. Espero que le den mucho amor y la libertad que tenías conmigo. Bianca se desesperaba cada vez que me veía, definitivamente quería irse conmigo”, escribió la participante de “Esto es guerra”.

Rosángela Espinoza contó a sus seguidores que no le quedó otra opción que devolver el can pues le pertenece a su expareja:

“Para los que preguntan: Bianca no era mía sino de mi ex, como ya no estamos, tuve que dársela”.

Rosángela Espinoza - diario ojo

