Jazmín Pinedo no toleró que Rosángela Espinoza le faltara el respeto en pleno programa en vivo de “Esto Es Guerra” y la cuadró delante de todos.

¿Qué pasó? Resulta que la ‘chinita’ le llamó la atención por supuestamente hacer trampa en uno de los juegos del reality. Ante esto, Espinoza se ‘picó' y le dio tremenda respuesta que dejó en shock a Gian Piero Díaz.

“Jazmín, con todo respeto, a ti te pagan para conducir no para estar mirando lo que hacen otros (...) Entonces, por qué se fijan en mi hay muchas personas que están soplando y yo no se he soplado”, dijo Rosángela.

Jazmín Pinedo no se quedó callada y dijo: “has soplado y todo el mundo lo ha visto”.

Luego, la conductora de “Esto Es Guerra” le dio un ultimátum:

“Roangela, te pido por favor que respetos guardan respetos. Es la última vez que te voy a pasar estas faltas de respeto, porque son innecesarias, tú estás compitiendo y yo estoy conduciendo, y parte de mi conducción es defender a mi equipo”.

Gian Piero Díaz respaldó a Jazmin Pinedo y le bajó puntos a Rosángela por “faltar el respeto”.

