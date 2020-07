La integrante de “Esto es Guerra”, Rosángela Espinoza, estuvo más que emocionada al celebrar de diferente manera su cumpleaños número 31 en compañía de sus amigos y familiares, pese al complicado momento que atravesamos en el país con la propagación del coronavirus.

Y es que la popular ‘Rous’ fue sorprendida con varios regalos por parte de su entorno e inclusive su club de fans le cantó “Las mañanitas” para recibir como se debe su onomástico.

“Para mi inolvidable, me cantaron las mañanitas mi club de fans (...) Estoy muy agradecida la verdad, se conectaron a la media noche. La verdad que eso me emociona bastante, que me quieran, que me estimen, me llenaron de sorpresas”, manifestó.

Asimismo, la ‘chica selfie’ se animó a contar el detalle que habría tenido su novio Victor Hugo por su cumpleaños. ¿Será que se acerca el compromiso?

“Ah eso no se dice... Como siempre apoyándome, estando pendiente de las cositas que llegaron a la casa. Aún no, no tengo (el anillo), aún sigo soltera. Lo pasé genial, estoy muy feliz de las cosas bonitas que me están pasando pese al complicado momento que venimos pasando”, expresó la guerrera.

Rosángela Espinoza celebra su cumpleaños - OJO

