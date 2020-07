La conductora de televisión Rebeca Escribens fue invitada hace poco al programa ‘Esto Es Guerra', mediante videollamada, para que apoye a Rosángela Espinoza durante un juego de competencia.

Lo que llamó la atención es que la presentadora de espectáculos presentó a Sofía, la mujer que trabaja en su casa y que la vio nacer, a quien considera como parte de su familia.

“Sofía es una persona que me vio nacer y parte de mi familia (...) Es fanática de Esto es Guerra y no saben todo lo que ha sufrido cuando fue la cuarentena y no estaban”, manifestó emocionada.

Rebeca Escribens en EEG - OJO

